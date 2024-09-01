اليوم السابع
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الأحد، 01 سبتمبر 2024 05:24 م
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حصاد الوزارات.. تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. 75% شرط التقدم لاختبارات القدرات

الأحد، 01 سبتمبر 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. 75% شرط التقدم لاختبارات القدرات تنسيق الجامعات ارشيفية
محمود طه حسين

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وزارة التعليم العالى

تنسيق الدبلومات الفنية 2024

شروط تنسيق القبول بامتحانات القدرات للدبلومات الفنية 2024

اخبار مصر




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