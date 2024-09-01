حصاد الثقافة بمهرجان العلمين.. 150 فعالية متنوعة وسط إقبال جماهيري كبير

كتبت بسنت جميل

أُسدل الستار على الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، الذي نظمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمدينة العلمين الجديدة.

وقد شهد المهرجان نجاحًا مميزًا للأنشطة والفعاليات التي قدمتها وزارة الثقافة المصرية، والتي تجاوزت 150 فعالية متنوعة خلال فترة إقامة المهرجان.

حيث ثمن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، جهود قطاعات الوزارة المشاركة في المهرجان، ونجاحها في تقديم صورة مضيئة لعدد من مفردات هويتنا التراثية والفنية، وهو الهدف الأسمى الذي حققته الفعاليات بالمهرجان، والذي تجلى واضحًا في حالة البهجة والإبهار التي أضفتها أنشطة وزارة الثقافة على ضيوف المهرجان من مختلف جنسيات العالم، من خلال 150 فعالية متنوعة جسدت معظم ما تزخر به الهوية المصرية الأصيلة من ثقافة وفنون.

كما أشاد وزير الثقافة بالمردود الإيجابي الكبير الذي حققه مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثانية، على مختلف الأصعدة التنظيمية والإبداعية، وكذلك نجاحه في تحقيق الأهداف المرجوة منه، وتقديم حزمة مكثفة من الفعاليات التوعوية والتثقيفية والفنية، والتي تُجسد وتُكلل جهود الدولة المصرية ومساعيها لبناء الجمهورية الجديدة، وتؤكد ريادتها إقليميًا ودوليًا. فضلًا عن نجاح المهرجان في تقديم صورة مبهرة لمدينة العلمين كمنجز حديث للدولة المصرية.

ووجه وزير الثقافة الشكر لجميع المشاركين في فعاليات الوزارة بمهرجان العلمين الجديدة والقائمين على خروج تلك الفعاليات بصورة كانت محل إعجاب وتقدير الجميع.

حيث شاركت وزارة الثقافة من خلال عدد من قطاعاتها، ممثلة في: الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، دار الأوبرا المصرية، قطاع الإنتاج الثقافي، أكاديمية الفنون، وقدّموا خلاله باقة متنوعة من مختلف تنويعات الثقافة والفنون، ومنها الفنون الشعبية والاستعراضية، عروض السيرك، أنشطة الطفل، المكتبات المتنقلة، الحرف التراثية والتقليدية، المسرح، الموسيقى، وغيرها.

حيث شهد المسرح الروماني بالمنطقة التراثية إقامة 14 حفلًا فنيًا متنوعًا حيث استضاف فريق المصريين بقيادة المايسترو هاني شنودة، وحفل ثلاثي بيت العود، وأوبريت "العالم علمين"، وكورال مركز تنمية المواهب، وأوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى عدد من الفرق الموسيقية.

فيما شهدت المنطقة الترفيهية إقامة كرنفال فني بشكل يومي شاركت فيه فرق الفنون الشعبية والاستعراضية من مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تقديم عروض السيرك القومي بشوارع مدينة العلمين الجديدة.

كما شهد المهرجان تدشين 5 مكتبات متنقلة جديدة من مدينة العلمين الجديدة لتنطلق إلى المحافظات الحدودية أسوان والوادي الجديد والغردقة ومطروح، بالإضافة إلى مكتبة متنقلة جديدة لمكتبة مصر العامة الرئيسية بالجيزة.

ودعمًا للحرف التراثية والتقليدية استضاف المهرجان للمرة الأولى "ملتقى الإبداع" الذي ضم منتجات مركز الفسطاط للحرف التراثية، ومعرض للفنون التشكيلية، ومعرض للكتاب.