اليوم السابع
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حسين أباظة: خسائر اقتصادية تنتظر العالم بسبب أضرار الحروب على التنمية المستدامة

الأحد، 01 سبتمبر 2024 12:46 م
حسين أباظة: خسائر اقتصادية تنتظر العالم بسبب أضرار الحروب على التنمية المستدامة غزة
كتب ـ أحمد عرفة

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تؤدي الصراعات والحروب في أزمات اقتصادية وبيئية كثيرة، خاصة مع الإجراءات التي تتخذها دول العالم لمواجهة التغيرات المناخية، إلا أن تلك الحروب تأتى لهدم كل الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة وتخفيض معدلات الاحتباس الحراري التي تتسبب في التغيرات المناخية، وتأتى الحرب الروسية الأوكرانية والحرب على غزة لتزيد من أزمة تلك التغيرات المناخية.

بدوره، قال الدكتور حسين أباظة مدير برنامج الاقتصاد والتجارة الدولية بمنظمة الأمم المتحدة للبيئة سابقا، "المثبت علميًا أن الحروب تتسبب في زيادة معدلات استخدامات الطاقة الأحفورية سواء لإنتاج الأسلحة والمركبات الحربية والطائرات والسفن الحربية وفي تسييرها والتي تستهلك معدلات عالية من الطاقة الأحفورية مما يتسبب في معدلات عالية من الانبعاثات.

وأضاف حسين أباظة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن استخدامات الأسلحة الكيميائية والمحرمة دوليا لها آثار سلبية على الإنسان والنبات وكل الكائنات الحية والتربة والمياه والغلاف الجوي، بالإضافة أيضا لتدمير البنية التحتية من شبكات الكهرباء والصرف الصحي والطرق والمواصلات ومحطات الإنذار المبكر للتغيرات المناخية المتطرفة والكوارث والتي تشمل التغيرات المناخية والعواصف والفيضانات والزلازل.

وبشأن ما إذا كانت هذه الحرب تتسبب في خسائر اقتصادية وبيئية للعالم في المستقبل خلال جهود لمواجهة التغيرات المناخية، قال مدير برنامج الاقتصاد والتجارة الدولية بمنظمة الأمم المتحدة للبيئة سابقا، إن الأوضاع الجيوسياسية الحالية من الأسباب الرئيسية لتري وتراجع تحقيق أغلب اهداف التنمية المستدامة مما له تكلفة عالية على الصحة والبيئة والاقتصاد بصفة عامة.







غزة

فلسطين

قطاع غزة

البيئة

الحرب الروسية الأوكرانية

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