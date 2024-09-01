اليوم السابع
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تنفيذ 30 مشروعا رياضيا جديدا خلال خطة تطوير مراكز الشباب بالبحيرة.. تفاصيل

الأحد، 01 سبتمبر 2024 01:00 ص
تنفيذ 30 مشروعا رياضيا جديدا خلال خطة تطوير مراكز الشباب بالبحيرة.. تفاصيل مركز شباب - أرشيفية
البحيرة -ناصر جودة

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أكد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة  بالبحيرة، تكثيف الجهود لتطوير كافة مراكز الشباب خاصة بالمناطق النائية والصحراوية.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء مباني وملاعب قانونية  بعدة مراكز شباب، منها الحجناية، أبسوم الشرقية، مدينة كوم حمادة، علقام، إدكو، وقرية واحد بإدكو والمعدية .

وأشار وكيل وزارة الشباب بالبحيرة إلى أن مراكز الشباب بالمحافظة قد شهدت طفرة غير مسبوقه،وانه تنفيذ 30 مشروعًا إستثماريًا بمراكز الشباب المختلفة خاصة بالظهير الصحراوى للمحافظة.


وأوضح وكيل وزارة الشباب، أن هذه المشروعات الجديدة، تأتى وفقا لخطة وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.







محافظة البحيرة

منشأت رياضية

مشروعات رياضية

مراكز الشباب بالبحيرة




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