تنفيذ 19 ألف و287 مشروعا ضمن برنامج مشروعك بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تنفيذ 19 ألف و287 مشروع ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة 3 مليار و258 مليون و941 ألف جنيه وتوفير 56 ألف و 426 فرصة عمل للشباب منذ انطلاق المبادرة في 2015 وحتى آخر أغسطس 2024م.

أكد المحافظ، ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر حيث تُساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة فضلاً عن التأكيد على جهود الدولة نحو الإتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول ،بإجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2634 مشروع بقيمة 398 مليون و 354 ألف و 309 جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي 2789 مشروع بقيمة 383 مليون و 348 ألف و 400جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 850 مشروع بقيمة 354 مليون و 414 ألف جنيه و 400جنيه.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

