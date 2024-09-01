اليوم السابع
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تعليم القاهرة تعيد فتح باب التحويلات المدرسية غدا

الأحد، 01 سبتمبر 2024 09:37 ص
تعليم القاهرة تعيد فتح باب التحويلات المدرسية غدا تعليم القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تعيد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، غدا الإثنين، فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة، مرة أخرى ولمدة أسبوع.

وأكدت المديرية أنه سيتم فتح باب التحويلات من يوم الأثنين الموافق 2 سبتمبر 2024 إلى يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024 ، وذلك نظراُ لكثرة حالات إنتقال العاملين وأبنائهم للعاصمة الإدارية الجديدة ، وكذلك استمرار ورود البت في طلبات التحويل لمرحلة الثانوي العام من الوزارة ، وذلك تيسيراً على أولياء الأمور.

وفى سياق آخر كانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أعلنت أنه قد تقرر أن يكون التقديم ( ورقى ) للمرحلة الثانوية ( الصف الأول الثانوي) العام _ الفنى، وذلك بسبب بطىء الموقع الإلكتروني للتقديم، وتحقيقاً لرغبات الطلبة وأولياء الأمور.

وأكدت أن التقديم وفقاً للحد الأدنى للتنسيق المقرر بالموافقة من معالى محافظ القاهرة بالنسبة الثانوى العام ( ثانوى عام _ خدمات ثانوى عام ) التعليم الفنى ( التجارى _ الصناعى ـ الفندقى).

كانت أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، موافقة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام بالقاهرة من (232) درجة إلى (225) درجة، وفصول الخدمات أقل من تنسيق الثانوى العام بـ 40 درجة، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور.
 







التحويلات المدرسية

القاهرة

التقديم لاولي ثانوي

الثانوي الفني

المدارس الفنية



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