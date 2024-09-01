تعرف على أماكن ومواعيد القوافل الطبية خلال سبتمبر بقرى العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلن حى العامرية ثان بمحافظة الإسكندرية، عن خطته لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية خلال شهر سبتمبر، ضمن المقبل ضمن فعاليات المبادرات الطبية، والتى تستهدف قرى الجزائر، والبصرة، وسند 3 والوحدة الطبية، والهوارية، لتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين.

وأضاف حي العامرية ثان، عن مواعيد وتاريخ القوافل الطبية يومي الأحد والإثنين 1 و 2 سبتمبر قرية الجزائر، والثلاثاء والأربعاء 3 و4 سبتمبر قرية البصرة، والأحد والإثنين 8 و9 سبتمبر قرية سند 3، والثلاثاء والأربعاء 10 و11 سبتمبر الوحدة الطبية، والأحد والإثنين 29 و30 سبتمبر قرية الهوارية.

والجدير بالذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية.