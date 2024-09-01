اليوم السابع
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تشغيل مكتبين للصحة بمدينتى الحمام والنجيلة فى مطروح للعمل 24 ساعة يوميا

الأحد، 01 سبتمبر 2024 09:45 م
تشغيل مكتبين للصحة بمدينتى الحمام والنجيلة فى مطروح للعمل 24 ساعة يوميا اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح – حسن مشالي

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وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، علي تشغيل مكتبى الصحة بمدينة الحمام ومدينة النجيلة للعمل طوال 24 ساعة لخدمة المواطنين، ذلك في إطار حرص مديرية الصحة بمطروح، علي تقديم خدمات مكاتب الصحة للمواطنين بجودة عالية، وتيسيراً على المواطنين بمدن غرب وشرق المحافظة، مع فتح أكتر من مكتب بدلا من مكتب صحة واحد فقط يعمل 24 ساعة في مدينة مرسي مطروح.

وأوضح الدكتور إسلام عساف مدير مديرية الصحة بمطروح، أنه بفتح مكتب مدينة الحمام ومدينة النجيلة، ترتفع مكاتب الصحة المختارة بالمحافظة، إلى 3 مكاتب صحة، تعمل علي مدار اليوم، وتقدم مكاتب الصحة المختارة، خدمات تسجيل حالات الوفاة، واستخراج تصاريح الدفن، واستخراج شهادات الوفاة، على مدار 24 ساعة يوميا.







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