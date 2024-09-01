تحصين 296 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، ضمن حملات التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالثروة الحيوانية خاصة وأنه يأتي على رأس اهتمامات الحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي من اللحوم والألبان.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد السيد بشار مدير مديرية الطب البيطري، جهود المديرية على مدار شهر ونصف من الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، منذ أن بدأت أعمالها في 13 يوليو الماضى، حيث تم تحصين 296 ألف و812 رأس ماشية وترقيم وتسجيل 6500 رأس ماشية، لافتاً إلي عقد 452 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عنه.

وأضاف مدير المديرية، أن الحملة تستمر حتى 29 سبتمبر الجاري، عن طريق 120 لجنة فرعية و4 لجان مركزية، حيث يتم تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومُدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع .

