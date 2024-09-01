اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 سبتمبر 2024 12:50 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تجارة القاهرة تفتح باب التقدم لبرنامجى "اللغة الإنجليزية" و"جورجيا"

الأحد، 01 سبتمبر 2024 12:07 م
تجارة القاهرة تفتح باب التقدم لبرنامجى "اللغة الإنجليزية" و"جورجيا" جامعة القاهرة - أرشفية
كتبت بتول عصام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعلن كلية التجارة جامعة القاهرة فتح باب التقدم لبرنامج اللغة الإنجليزية بداية من يوم الثلاثاء الموافق 3/9 حتى يوم الخميس الموافق 5/9، على أن يتم إعلان نتيجة المرشحين (من طلاب المرحلتين) للمقابلة الشخصية في نهاية نفس اليوم.

وحددت الكلية تقسيم الطلاب على الثلاثة أيام كالتالي:

- الثلاثاء 3/9: الطلاب التي تبدء أسمائهم بحرف الألف حتى حرف اللام.
- الأربعاء 4/9: الطلاب التي تبدء أسمائهم بحرف الألف حتى آخر اسم محمد.
- الخميس 5/9: من نهاية طالب يحمل اسم محمد حتى حرف الياء.

وأكدت الكلية أنه يتم عمل اختبار المحادثة للطلاب المرشحين (من طلاب المرحلتين) يومي الأحد الموافق 8/9، والإثنين الموافق 9/9، وستعلن نتيجة الطلاب المقبولين أخر اليوم، بالإضافة إلى أن سيتم استلام ملفات الطلاب المقبولين بداية من يوم الثلاثاء الموافق 10/9 حتى يوم الخميس الموافق 11/9 بعد سداد رسوم القسط الأول من المصروفات الدراسية.

ولبرنامج جورجيا، سيتم فتح باب التقدم أمام طلاب المرحلة الثانية (تنسيق) للبرنامج، وذلك يوم السبت الموافق 7/9، وستعلن النتيجة نهاية اليوم على
أن يتم اختبار المحادثة للطلاب المرشحين من هذه المرحلة يوم الأحد الموافق 8/9، ويتم استلام ملفات الطلاب المقبولين يوم الإثنين الموافق 9/9 بعد سداد رسوم القسط الأول من المصروفات الدراسية، علما بأن يجب ألا تقل درجة الطالب في اللغة الإنجليزية عن 40 درجة، ويكون محقق شرط الحد الأدنى للقطاع التجاري في كلا البرنامجين.







تجارة القاهرة

كلية تجارة

جامعة القاهرة

تنسيق الجامعات 2024

ثانوية عامة

برنامج جورجيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة