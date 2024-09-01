تجارة القاهرة تفتح باب التقدم لبرنامجى "اللغة الإنجليزية" و"جورجيا"

كتبت بتول عصام

تعلن كلية التجارة جامعة القاهرة فتح باب التقدم لبرنامج اللغة الإنجليزية بداية من يوم الثلاثاء الموافق 3/9 حتى يوم الخميس الموافق 5/9، على أن يتم إعلان نتيجة المرشحين (من طلاب المرحلتين) للمقابلة الشخصية في نهاية نفس اليوم.

وحددت الكلية تقسيم الطلاب على الثلاثة أيام كالتالي:

- الثلاثاء 3/9: الطلاب التي تبدء أسمائهم بحرف الألف حتى حرف اللام.

- الأربعاء 4/9: الطلاب التي تبدء أسمائهم بحرف الألف حتى آخر اسم محمد.

- الخميس 5/9: من نهاية طالب يحمل اسم محمد حتى حرف الياء.

وأكدت الكلية أنه يتم عمل اختبار المحادثة للطلاب المرشحين (من طلاب المرحلتين) يومي الأحد الموافق 8/9، والإثنين الموافق 9/9، وستعلن نتيجة الطلاب المقبولين أخر اليوم، بالإضافة إلى أن سيتم استلام ملفات الطلاب المقبولين بداية من يوم الثلاثاء الموافق 10/9 حتى يوم الخميس الموافق 11/9 بعد سداد رسوم القسط الأول من المصروفات الدراسية.

ولبرنامج جورجيا، سيتم فتح باب التقدم أمام طلاب المرحلة الثانية (تنسيق) للبرنامج، وذلك يوم السبت الموافق 7/9، وستعلن النتيجة نهاية اليوم على

أن يتم اختبار المحادثة للطلاب المرشحين من هذه المرحلة يوم الأحد الموافق 8/9، ويتم استلام ملفات الطلاب المقبولين يوم الإثنين الموافق 9/9 بعد سداد رسوم القسط الأول من المصروفات الدراسية، علما بأن يجب ألا تقل درجة الطالب في اللغة الإنجليزية عن 40 درجة، ويكون محقق شرط الحد الأدنى للقطاع التجاري في كلا البرنامجين.