برامج تدريبية بالتأمين الصحى ببنى سويف لرفع كفاءة الكوادر الطبية.. التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين بفرع التأمين الصحي والذي تم عقده خلال الأسبوع الماضي، حيث شدد على أهمية هذه التدريبات في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الكوادر الطبية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير القطاع الصحي وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع للتأمين الصحي ببني سويف، في تقرير عرضه على المحافظ، أن مستشفى التأمين الصحي شهدت تنفيذ برنامجين تدريبيين هامين، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، استهدفا تطوير مهارات العاملين في المجالات الطبية المختلفة، مع التركيز على تعزيز معايير الجودة وسلامة المرضى ضمن سلسلة من التدريبات المستمرة التي تنظمها المستشفى بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية وتلبية احتياجات المرضى بأفضل صورة ممكنة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف انطلق البرنامج الأول في الفترة من 19 أغسطس وحتى 26 أغسطس، تضمن تدريباً نظرياً وعملياً شاملاً حول "معايير أمن وسلامة المريض والتدريب على نماذج الملف الطبي"تم عقده على مدار 6 أيام، بواقع يومين لكل فئة، شارك فيه 100 طبيب و28 صيدلي و90 من التمريض، وأشرف على هذا البرنامج الدكتورة نرمين محمد نجيب، مدير المستشفى، بالتنسيق مع الدكتورة رضوى عبد الغفار، مدير التدريب والزمالة بالمستشفى، وتحت إدارة الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب بالفرع. وقامت الدكتورة هند محمد عفت، مدير الجودة بمستشفى التأمين الصحي، بتقديم المحاضرات التي شملت مختلف جوانب الجودة وسلامة المرضى، مما أسهم في تطوير فهم المشاركين لأحدث المعايير والإجراءات التي تضمن تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة.

أما البرنامج الثاني، الذي عقد يومي 27 و28 أغسطس، ركز على "الطرق القياسية لتجميع الدم وفصله وصرف مشتقاته"، مستهدفًا تدريب 25 من الأطباء والكيميائيين والفنيين العاملين في بنك الدم بمستشفى التأمين الصحي. تولت الإشراف على هذا البرنامج الدكتورة سحر عبد الستار علي، مدير بنك الدم الإقليمي ببني سويف، والدكتورة هبة حسين، نائب مدير البنك، بالإضافة إلى الكيميائي نسرين فضل، رئيس قسم الصرف بالبنك، والكيميائي نرمين صلاح، رئيس قسم الجودة بالبنك. وقدمت المحاضرات شروحاً تفصيلية حول أحدث التقنيات المستخدمة في جمع الدم ومعالجته وصرف مشتقاته، مما ساهم في تعزيز قدرة المشاركين على التعامل مع الحالات المختلفة التي تتطلب إجراءات دقيقة وفعالة.

من جانبه، أكد المحافظ دعمه الكامل لهذه الجهود، مشيرًا إلى أن تطوير الكوادر الطبية يمثل أحد أولويات المحافظة، وأن هذه التدريبات تعكس التزام المستشفى بتقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز من ثقتهم في النظام الصحي بالمحافظة. وأعرب المحافظ عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جميع العاملين في المستشفى، داعيًا إلى استمرار العمل على تطوير هذه البرامج وتوسيع نطاقها لتشمل كافة القطاعات الصحية بالمحافظة.