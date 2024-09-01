بدء صرف مقررات السلع التموينية لشهر سبتمبر 2024 .. اليوم

كتب مدحت وهبة

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع المدعمة ضمن مقررات التموين عن شهر سبتمبر 2024 لأصحاب البطاقات، حيث يتم بدء الصرف اليوم لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، وتوفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن مخزون القمح يتجاوز 6 أشهر ونستهدف الوصول إلى 9 أشهر، حيث تحرص الوزارة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية على توفير وتأمين مخزون السلع الأساسية مضيفا أن إجمالي احتياجات مصر من القمح سنويا سواء للخبز المدعم أو القطاع الخاص في الأسواق تقرب من 20 مليون طن قمح.