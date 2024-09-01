انتهاء توقيع بروتوكول تعاون بين محكمة الاستئناف ومجمع الإصدارات المؤمنة

كتب إبراهيم قاسم ـ إيهاب المهندس ـ تصوير خالد كامل

وقع المستشار محمد نصر سيد رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو المجلس الأعلى للقضاء، منذ قليل بمقر محكمة الاستئناف بروتوكول تعاون مع اللواء أحمد عبد السلام رئيس مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة، في إطار التعاون وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية للمحكمة، حضر التوقيع المستشار علي الهواري رئيس المكتب الفني لمحكمة الاستئناف.

واستقبل المستشار محمد نصر بمكتبه اللواء أحمد عبد السلام والوفد المرافق له، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون الذى يستهدف مد محكمة استئناف القاهرة بالأوراق والمحررات المؤمنة لاستخدامها في كافة إصدارات المحكمة.

يذكر ان مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية يعد أحد أدوات الدولة في دعم التحول الرقمي بشكل مميكن ومؤمن بنسبة 100%، ويساعد في اشعار المواطن بتغير في شكل الخدمات المقدمة له من الدولة.

جدير بالذكر أن المستشار محمد نصر تولى منصبه رسميا، رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة اعتبارا من 30 يونيو الماضي وحتي 30 يونيو 2025.





اللواء احمد عبد السلام رئيس مجمع الاصدارات المؤمنة



المستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة



المستشار محمد نصر سيد



المستشار محمد نصر واللواء احمد عبد السلام يوقعان بروتوكول التعاون



المستشار محمد نصر واللواء احمد عبد السلام



المستشار محمد نصر والمستشار على الهوارى



المستشار محمد نصر يوقع بروتوكول التعاون



بروتوكول تعاون بين الاستئناف ومجمع الاصدارات المؤمنة



بروتوكول محكمة الاستئناف ومجمع الاصدارات المؤمنة



جانب من اللقاء



جانب من توقيع البروتوكول



رئيس محكمة الاستئناف



صورة تذكارية



مراسم توقيع بروتوكول التعاون