اليوم السابع
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انتهاء أعمال التبريد بعد السيطرة على حريق مطرانية بنى سويف

الأحد، 01 سبتمبر 2024 12:17 ص
انتهاء أعمال التبريد بعد السيطرة على حريق مطرانية بنى سويف سيارات الحماية المدنية فى موقع الحريق
بنى سويف - هانى فتحى

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بدأ رجال الحماية المدنية، أعمال التبريد بعد السيطرة على الحريق الهائل الذى اندلع مساء أمس السبت فى مبنى مطرانية بنى سويف.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق داخل الكنيسة المطرانية بمدينة بني سويف، وعلى الفور انتقلت أجهزة الحماية المدنية لمكان الحريق.

وتوجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف والقيادات الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحريق بمطرانية بنى سويف، وذلك لمتابعة جهود الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.







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