اليوم السابع
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الأحد، 01 سبتمبر 2024 06:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المعارضة الاسرائيلية تدعو الى مظاهرات للإطاحة بحكومة نتنياهو

الأحد، 01 سبتمبر 2024 06:00 م
المعارضة الاسرائيلية تدعو الى مظاهرات للإطاحة بحكومة نتنياهو نتنياهو

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دعت المعارضة في إسرائيل المواطنين الى الخروج للشوارع والتظاهر للعمل على الإطاحة بحكومة الحالية .


وقال زعيم معسكر الدولة بيني جانتس - في تصريحات أوردتها قناة "I24 " الاخبارية اليوم "الأحد"-إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خائف ومتردد ويلعب على عامل الوقت لاعتبارات سياسية بدلا من إنقاذ المحتجزين،وطالب جانتس من نتنياهو حماية المختطفين وليس ائتلافه الذي يسيطر عليه المتطرفون .


وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه عثر على جثث ستة من المحتجزين لدى حركة حماس،وذلك في أحد انفاق رفح جنوبي غزة بعد أن كان يُعتقد أنهم لا يزالون أحياء.







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