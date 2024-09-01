المدرسة القرآنية بالبعيرات فى الأقصر... منارة دينية لتعليم الأطفال.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" مدرسة قرآنية مميزة أقدم على إقامتها أهالى قرية البعيرات غرب محافظة الأقصر، لتجميع الأطفال فى مكان واحد يوماً على 3 فترات لتحفيظهم كتاب الله القرآن الكريم، وكذلك تعليمهم القراءة والكتابة من الصغر لدخول المدارس وهم متفوقين تعليمياً ودراسياً، تلك المدرسة القرآنية مشروع أقيم منذ 6 سنوات وأسفر عن تحفيظ 27 أطفال القرآن الكريم كاملاً.

"اليوم السابع" زار المدرسة القرآنية بقرية البعيرات التي يقودها الشيخ تميم حماد، وهى المدرسة القرآنية المبهجة فى البر الغربى والتى تضم أكثر من 700 من الأطفال والفتيات والشباب، الذين يتوافدون عدة أيام أسبوعياً لتعلم القراءة والكتابة من عمر 6 سنوات وحتى سن النضوج والشباب، الجميع يلتف فى مقر الكتاب الذي تم تأجيره لمدة 9 سنوات بتكافل أهل الخير وقاموا بدهانه ووضع مبردات صحراوى داخله لخدمة الأطفال الذين يتلقون التعاليم الدينية فى فصل الصيف داخله.

وفى هذا الصدد، قال محمود عبد المعبود رمضان معلم بالأزهر الشريف، ووكيل المدرسة القرآنية بقرية البعيرات، إن المدرسة القرآنية بدأت منذ 6 سنوات بحوالي 20 طالب وطالبة لحفظ كتاب الله، وحالياً وصلت إلى 700 طالب وطالبة يتعلمون القراءة والكتابة وبعدها يدخلون مرحلة تعلم وحفظ كتاب الله كاملاً، وتخرج لديهم حالياً 27 طالب وطالب حفظوا كتاب الله كاملاً ويشاركون في كافة المسابقات الدينية داخل الأقصر وحول مصر.

فيما صرح الشيخ تميم محمد حماد إبن قرية البعيرات، مدير المدرسة القرآنية بالقرية، أنه تم البدء في مشروع المدرسة القرآنية منذ 6 سنوات، وخرج منها طالب حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في حفظ كتاب الله، كما أنه يتم تحفيظ أكثر من 300 طفل من مختلف الأعمار من أبناء مدينة القرنة بأكملها وليست القرية فقط.

وأضاف الشيخ تميم، خلال لقاؤه مع اليوم السابع، أن المدرسة القرآنية بدأت في 15 يوليو 2018، وحفظ القرآن الكريم كاملا فيه 5 أطفال حتى الآن، ويتم توفير دعم من فتيات القرية لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال من البنات، وكذلك يتم تعليمهم كل أصول وأساسيات القراءة والكتابة منذ الصغر، موضحاً أنه يتم تعليم الأطفال كافة أساسيات القراءة والكتابة على الأصول الصحيحة حيث أنه حاصل على ماجستير شريعة وقانون ومتخصص فى تحفيظ الأطفال القرآن منذ عدة سنوات.



أطفال المدرسة القرآنية بقرية البعيرات



الشيخ تميم محمد حماد مدير المدرسة القرآنية