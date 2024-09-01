"الأعلى للإعلام" يطالب بضرورة ضبط مدد الإعلانات مقابل المواد الدرامية والبرامج

كتب محمد السيد الشاذلي

أوصى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، بضرورة ضبط مدد الإعلانات مقابل المواد الدرامية والبرامج، وأن تحصل الإعلانات على تصريح من المجلس الأعلى قبل عرضها، والحد من الآراء الذاتية لمقدمى البرامج.

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في التوصيات الصادرة عن جلسات مبادرة "التنظيم الذاتى للإعلام" التي نظمها المجلس الأعلى للإعلام على ضرورة قيام كل مؤسسة إعلامية بمحاسبة مقدمى البرامج فى حالة وقوع أى خطأ وتدريب وتأهيل العاملين بالبرامج الرياضية من مقدمين وإعداد من خلال دورات تدريبية بالتعاون مع كليات الإعلام وعدم تحويل مذيعى "التوك شو" البرامج لبث أفكارهم الخاصة.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، عقد جلستين من قبل ضمن مبادرة "التنظيم الذاتى للإعلام"، والتى ناقشت النشاط الإعلاني والبرامج الرياضية والبرامج الحوارية، بحضور عدد من أعضاء المجلس والمتخصصين فى مجال الإعلام وأساتذة الجامعات وقيادات العمل الإعلامى فى مصر.