الأرصاد تكشف أعلى درجات حرارة متوقع تسجيلها حتى نهاية اليوم

كتب ــ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كل الأنحاء، تزامنا مع الأجواء الحارة التى تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى الظل على مناطق الجمهورية :-



🟡القاهرة الكبرى والوجه البحرى 34 درجة

🟡السواحل الشمالية 32 درجة

🟡جنوب سيناء 39 درجة

🟡شمال الصعيد 38 درجة

🟡جنوب الصعيد 43 درجة

ويشهد اليوم الأحد، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ومتوقع اليوم أن يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق تفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ، مع وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية ..

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.