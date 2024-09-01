اعرف المسارات البديلة لبدء أعمال إنشاء نفق مجمع مواقف عدلى منصور ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، المسارات المرورية التى تم الاتفاق على إتاحتها، للبدء فى أعمال إنشاء النفق الخاص بمشروع مجمع المواقف أسفل محور عدلي منصور بمدينة بني سويف، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ للجنة المُشكلة لتحديد الاتجاهات المرورية البديلة، اللازمة لتسهيل أعمال إنشاء النفق الذي يربط بين موقف المحافظات "على طريق بني سويف /دمو"، وموقف المراكز "على طريق بني سويف/ الواسطى"، وفي ضوء المعاينة التي قامت اللجنة بها على الطبيعة لكافة البدائل للمسارات المرورية "بدلاً من" مطلع عدلي منصور تجاه الشرق حيث تقرر:

ـــ نقل الحركة المرورية بالنسبة لكافة أنواع المركبات (ملاكي ، أجرة، نقل خفيف) القادمة من بني سويف استخداماً لطريق دمو حتى أول دوران مع تمهيده بعد أسفل الكوبري ثم الدوران للخلف والعودة لاستخدام مطلع عدلي منصور بجوار البنزينة.

ـــ بالنسبة للنقل الثقيل "بمقطورة" القادم من بني سويف :عمل فتحة دوران بالجزيرة الوسطي وتمهيدها بمسافة 40 مترا في مواجهة مطلع عدلي منصور (بجوار البنزينة) مع إزالة الحوائط الخرسانية من بداية المطلع بجوار البنزينة وحتى مسافة 20 مترا مع تمهيد تلك المنطقة لتسهيل عملية مناورة سيارات النقل الثقيل.

_عمل مطبات في الاتجاهين قبل الفتحات بمسافات مناسبة لتهدئة السرعة ووضع علامات إرشادية وتحذيرية وضوئية بداية من أول طريق دمو القادم من بني سويف وكذا من أول مدخل مدينة ناصر القادم من الغربي اتجاه بني سويف.