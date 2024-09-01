احم نفسك من مرض السكرى.. اعرف طرق الوقاية

كتبت ـ حفصة لقمان

السكري مرض مزمن، يصيب الملايين من الناس، وتعتبر الأسباب وراءه، بعضها لا يمكن التحكم بها أو تغييرها، مثل الوراثة، والجينات، والعمر، لكن يوجد عوامل أخرى اختيارية ويمكن السيطرة عليها والتقليل من الإصابة بالمرض، وإليكم بعض الوسائل التي تعمل على الوقاية قدر الإمكان، تعرف عليها الآن:-

طرق الوقاية من مرض السكري:-

من أهم الطرق التي تؤثر عليه هو النظام الغذائي.

قلل وزنك إن كنت تعاني من السمنة، يعتبر الأغلبية ممن يصابوا بمرض السكري يعانون من السمنة، ولفقدان الوزن يجب اتباع نظام غذائي صحي (منخفض الكربوهيدرات / ونباتي).

قلل من السكريات والكيبوهيدرات المكررة في طعامك، لأنها تؤدي الى زيادة مستويات السكر في الدم والأنسولين مما يسرع بخطر الإصابة.

تناول كمية كبيرة من الطعام في وقت واحد، يؤدي الى ارتفاع نسبة السكر في الدم، فيجب الاهتمام بكمية ونوع الطعام.

قلل من استهلاك الأطعمة المصنعة، لارتباطها بمشاكل صحية منها الإصابة بمرض السكري.

اشرب الماء، يعتبر شرب الماء معظم الوقت يجنب الشخص من شرب المشروبات عالية السكر والمواد الحافظة.

مارس الأنشطة الرياضية بالنتظام، إن النظام البدني بشكل منتظم يساعد على الوقاية من السكري، مثل التمارين الهوائية / تمارين عالية الكثافة / تدريبات القوة.

رفع فيتامين د في الجسم، يعتبر مهم للتحكم في مستوي السكر بالدم، يوجد في الأسماك الدهنية والتعرض للشمس.

اقلع عن التدخين، يرتبط التدخين كما هو معروف ارتباط وثيق بالأمراض الخطيرة مثل (أمراض القلب / امراض السرطان)، وأيضا مرض السكري.