إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال إثر هبوط اضطرارى لطائرة روسية

أحمد علوى

هبطت طائرة روسية من طراز آن-2 إضطراريا فى أوسيتيا الشمالية، ما تسبب فى إصابة 7 أشخاص بينهم ثلاثة اطفال، وحالة الطيارين خطيرة.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن وزارة الصحة فى أقليم أوسيتسا الشمالية الخاضع لروسيا "تم إدخال أربعة ضحايا بالغين إلى المستشفى، وكلا الطيارين فى حالة خطيرة، ولديهما إصابات فى الرأس ، كما أصيب راكبان آخران بكدمات متعددة ورضوض فى الأنسجة الرخوة".

ووفقا لمسؤولى الصحة، فقد أصيب أيضا ثلاثة أطفال فى الحادث وتم نقلهم إلى مستشفى أطفال، فيما أصيبت فتاتان، إحداهما 10 سنوات والأخرى 8 سنوات، برضوض وكدمات متعددة فى الأنسجة الرخوة، وحالتهما تعتبر متوسطة الشدة، أما الصبى 11 عاما فتعرض لرضوض فى منطقة الصدغ ، ويتم الآن فحصه من قبل جراح أعصاب.