إزالة 6 حالات تعدى على 1225 متر أرض زراعية بمدينة أرمنت غرب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ23 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضى الدولة والتصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.



وفى هذا الصدد، أعلن على عثمان أحمد رئيس مركز ومدينة أرمنت عن تنفيذ 2 حالة إزالة تعدى على أرض زراعية على مساحة 350 مترا بحوض الـ125 إصلاح زراعي، وتنوعت الحالات بين قواعد وأعمدة خرسانية ورقاب أعمدة، وتمت الإزالة بتأمين قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت ومعدات الوحدة المحلية للمركز، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة، حيث شارك فى الإزالة مدير وموظفى المتابعة ومشرف التنظيم ومشرف الإدارة الزراعية ومشرف حماية الأراضي.



وفى نفس السياق، وفى ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها فى المهد، كشف على عثمان أحمد رئيس المركز عن تنفيذ 4 حالات إزالة تعدى على أراضى زراعية على مساحة 875 متر بقرية الرزيقات بحرى، وتنوعت الحالات ما بين أسوار بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت وأسوار بالطوب الأحمر ومونة الطين، وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية فى وجود قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



ومن الجدير بالذكر، أن الموجة الـ23 من حملات الإزالة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، يتم تنفيذها على 3 مراحل ،حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى فى الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية فى من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.