أغسطس من أكثر الشهور سخونة فى سويسرا منذ عام 1864

أحمد علوى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية السويسرية بأن البلاد شهدت هذا العام ثاني أكثر شهر أغسطس سخونة منذ بدء قياس درجات الحرارة في سويسرا عام 1864.



وأوضح "راديو لاك" السويسري، بأن الرقم القياسي لشهر أغسطس الأكثر سخونة لا يزال مسجلاً في عام 2003، عندما تسبب الصيف الحارق في ارتفاع متوسط درجات الحرارة إلى ​​17.9 درجة على المستوى الوطني.



ومقارنة بشهر أغسطس في السنوات الماضية، فإن درجات الحرارة هذا العام أعلى بمقدار 2.7 درجة عن المعدل الطبيعي خلال الفترة من 1991 إلى 2020، حسبما ذكرت الهيئة السويسرية.



وعلى الرغم من أن سوء الأحوال الجوية المصحوب بأمطار غزيرة تسبب في أضرار جسيمة، خاصة في منطقة بيرنيز أوبرلاند، إلا أن سويسرا سجلت هطول أمطار أقل من المتوسط ​​في أغسطس وحتى أن الأمطار كانت ضعيفة جدا في بعض الأماكن. ففي كانتون تيتشينو وجراوبوندن، على سبيل المثال، تساقطت الأمطار في شهر أغسطس بمقدار نصف المعدل الطبيعي خلال الفترة من 1991 إلى 2020.



وبشكل عام، كان الصيف حارا وبلغ متوسط ​​درجات الحرارة خلال فصل الصيف بأكمله 15.4 درجة، أي 1.6 درجة فوق المعدل الطبيعي للفترة من 1991 الى 2020. وبذلك يُصنف من بين فصول الصيف الستة الأكثر حرارة منذ بدء قياس درجات الحرارة.