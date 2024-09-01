أخبار مصر.. قرار جمهورى بتجديد تكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها ما نشرته الجريدة الرسمية بتجديد تكليف عمرو عادل على حسنى إبراهيم، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من 30-8-2024.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

قرار جمهورى بتجديد تكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 363 لسنة 2024 بتجديد تكليف عمرو عادل على حسنى إبراهيم، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من 30-8-2024.

أنشطة الرئيس السيسى خلال النصف الثانى من أغسطس.. فيديو

استعرض المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 15 أغسطس حتي النصف الثاني من شهر أغسطس، حيث قام الرئيس بالعديد من الأنشطة والفعاليات والاجتماعات.

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحان الديناميكا

يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية (الرياضيات) امتحان الدور الثاني اليوم الأحد 1 سبتمبر ٢٠٢٤، فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الچيولوچيا).

طقس اليوم حار وأمطار خفيفة ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد ، طقس حار رطب نهارا على أغلب أنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

مقتل 3 عناصر من الشرطة الإسرائيلية في عملية إطلاق نار قرب الخليل بالضفة الغربية

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بمقتل 3 عناصر من الشرطة الإسرائيلية في عملية إطلاق نار عند حاجز ترقوميا قرب الخليل بالضفة الغربية.

الأهلى يُقيد عمر الساعى محلياً ويؤجل تسجيله فى القائمة الأفريقية

أجل النادى الأهلى قيد عمر الساعى لاعب النادى الإسماعيلى السابق فى القائمة الأفريقية رغم قيده محلياً، وذلك بعد غلق القيد الأفريقى فى الثانية عشرة صباح اليوم الأحد.

الزمالك يقيد أحمد فتوح محلياً وأفريقياً ويستبعد سيف فاروق جعفر

قيد مسئولو نادى الزمالك أحمد فتوح لاعب الفريق الكروى الأول فى القائمتين المحلية والأفريقية تمهيدًا لحل أزمته الأخيرة والتى سيفصل فيها القضاء.

مان يونايتد ضد ليفربول.. محمد صلاح يسعى لهوايته المفضلة أمام الشياطين الحمر

يسعى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول لممارسة هوايته المفضلة فى التسجيل أمام مانشستر يونايتد، فى المواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم، الأحد، في قمة منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

تنسيق الدبلومات الفنية.. التقدم لاختبارات القدرات متاح لخريجى عام 2024 فقط

أكد مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، أنه يشترط للتقدم لاختبارات القدرات بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية عبر موقع التنسيق الإلكترونى أن يكون الطالب مصري الجنسية وحاصل علي المؤهل عام 2024( حداثة المؤهل).