أخبار × 24 ساعة.. التعليم: الحاصل على ثانوية معادلة يُمتحن فى العربى والتاريخ

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها
وزير التعليم يتفقد امتحان المتقدمين في مسابقة معلم مساعد مادة"
التطبيق خلال ساعات.. وزارة التموين تفعل قرار إيقاف 7 آلاف بطاقة تموينية
وزارة التعليم: الحاصل على ثانوية معادلة يخضع لامتحان فى العربى والتاريخ
التعليم العالي: إنشاء مجمع ضخم لتصنيع السيارات الكهربائية على 50 ألف متر
تنسيق الشهادات المعادلة 2024.. غدا بدء صرف وقبول الأوراق وحتى 10 سبتمبر
تنسيق الشهادات المعادلة.. خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى
تنسيق الشهادات المعادلة.. تنبيه من مكتب التنسيق للطلاب حول تسليم أصول الأوراق
وزارة التعليم تصدر قرارا بشأن إلغاء اعتماد الإعدادية البريطانية.. تفاصيل
مد التقديم لاختبارات كليتى التجارة والزراعة للشهادات الفنية حتى 6 سبتمبر
غدا طقس حار بأغلب الأنحاء وأمطار خفيفة ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 34 درجة
إتاحة خدمة تحصيل مستحقات وزارة التموين لدى المخابز البلدية من مكاتب البريد
أسعار حلوى المولد بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. إنفوجراف
طلاب الثانوية العامة دور ثان يبدأون امتحانى الكيمياء والجغرافيا
وزير التعليم: قرار تدريس العربى والتاريخ بالمدارس الدولية لترسيخ الانتماء لدى الطلاب
شيخ الأزهر يرحب بقرار وزارة التعليم بتدريس العربي والدين لطلاب المدارس الدولية
حملة 100 يوم صحة تقدم أكثر من 47 مليونا و431 ألف خدمة مجانية خلال 30 يوما
تعليم القاهرة تعلن إعادة فتح باب التحويلات المدرسية.. تفاصيل
بيت الزكاة والصدقات يصرف 500 جنيه منحة إضافية على الإعانة الشهرية غدًا
محمد عبد اللطيف: تعليم الفرنسية مهم للمدارس المعنية بتدريسها كلغة أولى
نائب وزير الصحة: خطة عاجلة لتحسين الخصائص السكانية بمركز دمياط
السكة الحديد: امتداد قيام قطار الصعيد لمحطة الإسكندرية منتصف الشهر المقبل
وزير التعليم يبحث تجديد البروتوكول المنظم للدبلومة الأمريكية داخل مصر
كلية علوم التغذية جامعة حلوان.. 4 برامج دراسية وتفاصيل فرص التوظيف
الأزهر يُدين عدوان الكيان الصهيونى الإرهابى على الضفة الغربية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة