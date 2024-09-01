أخبار × 24 ساعة.. التعليم: الحاصل على ثانوية معادلة يُمتحن فى العربى والتاريخ

كتب سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

وزير التعليم يتفقد امتحان المتقدمين في مسابقة معلم مساعد مادة"

التطبيق خلال ساعات.. وزارة التموين تفعل قرار إيقاف 7 آلاف بطاقة تموينية