يستمر حتى 15 أغسطس.. رابط التحويل بين المدارس بالجيزة للعام الدراسى 2024/2025

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن رابط التحويل بين المدارس وضوابط وإجراءات التحويل بين المدارس والإدارات التعليمية والمحافظات الأخرى للعام الدراسي 2024/2025.
وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن تقديم طلبات التحويل بين المدارس يتم على الرابط الإلكتروني للمديرية، اضغط هنا... وذلك وفقًا للشروط والضوابط التالية:
أولًا: تحويلات مرحلة التعليم الأساسى
- يتم التقديم على الموقع الإلكترونى بمديرية التربية والتعليم بالجيزة محافظة الجيزة الصفحة الرئيسية فى الفترة من 1 يوليو حتى 15 أغسطس 2024.
- يتم إعلان التنسيق الأول للتحويلات 20 أغسطس 2024 والتنسيق الثانى 5 سبتمبر 2024 والتنسيق الثالث 20 سبتمبر 2024.
- تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى بنفس الإدارة 20 أغسطس 2024.
- تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى خارج الإدارة 1 سبتمبر 2024.
ثانيًا: تحويلات مرحلة التعليم الثانوى للصفوف الثلاثة
- التسجيل على الموقع الإلكترونى بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، https://www.gizaedu.net .
- التقدم بطلب للإدارة التعليمية بالتحويل من مدرسة إلى أخرى أو من ادارة إلى أخرى لاستطلاع رأى الوزارة فى إمكانية التحويل من عدمه.
- تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى بنفس الإدارة 20 أغسطس 2024 على الموقع الإلكترونى وسوف تعلن الكشوف بالمدارس.
- تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى خارج الإدارة 1 سبتمبر 2024 وسوف تعلن نتائج التحويلات على الموقع الإلكترونى وبالمدرسة.
- بعد إعلان نتيجة التحويلات التوجه للإدارة التعليمية والمدرسة لإنهاء اجراءات التحويل.
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