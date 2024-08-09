اليوم السابع
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يستمر حتى 15 أغسطس.. رابط التحويل بين المدارس بالجيزة للعام الدراسى 2024/2025

الجمعة، 09 أغسطس 2024 08:00 ص
يستمر حتى 15 أغسطس.. رابط التحويل بين المدارس بالجيزة للعام الدراسى 2024/2025 طلاب المدارس -أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن رابط التحويل بين المدارس وضوابط وإجراءات التحويل بين المدارس والإدارات التعليمية والمحافظات الأخرى للعام الدراسي 2024/2025.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن تقديم طلبات التحويل بين المدارس يتم على الرابط الإلكتروني للمديرية، اضغط هنا... وذلك وفقًا للشروط والضوابط التالية:

أولًا: تحويلات مرحلة التعليم الأساسى

- يتم التقديم على الموقع الإلكترونى بمديرية التربية والتعليم بالجيزة محافظة الجيزة الصفحة الرئيسية فى الفترة من 1 يوليو حتى 15 أغسطس 2024.

- يتم إعلان التنسيق الأول للتحويلات 20 أغسطس 2024 والتنسيق الثانى 5 سبتمبر 2024 والتنسيق الثالث 20 سبتمبر 2024.

- تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى بنفس الإدارة 20 أغسطس 2024.

- تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى خارج الإدارة 1 سبتمبر 2024.

ثانيًا: تحويلات مرحلة التعليم الثانوى للصفوف الثلاثة

- التسجيل على الموقع الإلكترونى بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، https://www.gizaedu.net .

- التقدم بطلب للإدارة التعليمية بالتحويل من مدرسة إلى أخرى أو من ادارة إلى أخرى لاستطلاع رأى الوزارة فى إمكانية التحويل من عدمه.

- تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى بنفس الإدارة 20 أغسطس 2024 على الموقع الإلكترونى وسوف تعلن الكشوف بالمدارس.

- تعلن نتائج التحويلات من مدرسة إلى أخرى خارج الإدارة 1 سبتمبر 2024 وسوف تعلن نتائج التحويلات على الموقع الإلكترونى وبالمدرسة.

- بعد إعلان نتيجة التحويلات التوجه للإدارة التعليمية والمدرسة لإنهاء اجراءات التحويل.







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