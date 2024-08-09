وفاة الصحفى والسياسى الفلسطينى بلال الحسن فى باريس عن عمر 85 عاما

وكالات

توفى فى العاصمة الفرنسية باريس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأسبق، عضو المجلس الوطنى الفلسطينى، الصحفى بلال الحسن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

ولد بلال الحسن عام 1939 فى حيفا، وعاش متنقلاً فى الشتات بين عواصم عديدة، منها بيروت، ودمشق، وتونس، والرباط.

ويُعتبر الحسن من جيل الصحفيين الذين أسسوا الصحافة العربية. إذ كان من مؤسسى جريدة "السفير" اللبنانية عام 1974 مع الصحفى الراحل طلال سلمان، وعندما أنهى دراسته الجامعية، كتب فى جريدة "المحرر" التى كان يرأس تحريرها الروائى الشهيد غسان كنفاني. وكتب فى مجلة "الحرية" التى كانت تصدرها حركة القوميين العرب من بيروت، وكان يديرها السياسى محسن ابراهيم.

وبعد الاجتياح الإسرائيلى للبنان العام 1982، اضطر لمغادرة بيروت والاستقرار فى دمشق، ومنها انتقل إلى تونس ليصبح رئيسا لتحرير صحيفة "اليوم السابع" التابعة للرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، التى عرفت بمشاركة كتّاب وشعراء عرب وأدباء ومفكرين معروفين، منهم جوزيف سماحة، ومحمود درويش، وإميل حبيبي، وسميح القاسم، وشاكر مصطفى، وحسن حنفي، ومحمد عابد الجابري، وطارق البشري، وصلاح محمد ابراهيم، وأنور عبد الملك، وبرهان غليون، ومحمد الباهي.

عام 1991 عمل الحسن فى صحيفة "الحياة" فى لندن، ثم أصبح كاتباً فى صحيفة "الشرق الأوسط"، قبل أن يباغته المرض فتوقف عن الكتابة والنشاط السياسى واستقر فى باريس إلى أن توفي.