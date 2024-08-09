وزير الصحة اللبنانى: لدينا "خطة الطوارئ" تحسبًا لأى سيناريو تصعيدى

إيمان حنا

أوضح وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض، أنه نظرا للأوضاع المقلقة بسبب الاشتباكات المتصاعدة بين بين حزب الله وإسرائيل، فقد وضعت وزارة الصحة في لبنان خطة طوارئ بالمستشفيات والمراكز الصحية في مختلف أنحاء لبنان، لافتا إلى أنه تم رفع جاهزية القطاع الصحي لمواجهة أي ظروف قد تطرأ حال اتخذ الصراع منحنى تصاعديا، وفق سكاى نيوز.

وقال إن "الخطة التي تم وضعها وغرفة الطوارئ الصحية التي تم تشكيلها سمحت بتدريب كل المستشفيات على إعداد خطط الطوارئ واستقبال الضحايا والجرحى والتنسيق مع الأجهزة الإسعافية، وكذلك بين المستشفيات لإحداث نوع من التكامل والدعم حال الاحتياج لتخصصات طبية معينة"، مؤكدًا أن "هذه الأمور تساعد النظام على الاستمرار وسط هذه الأزمة".

ومع ذلك، أشار "الأبيض" إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تسبب في "سقوط ما يزيد عن 22 شهيدا من العاملين بالقطاع الصحي" منذ أكتوبر الماضي.

وأشار الأبيض إلى الأوضاع الصعبة في القطاع الصحى، خاصة في ظل ضغط 1.5 مليون نازح سوري تشملهم خدمات القطاع، ما يعادل ثلث السكان تقريباً، مضيفًا أن هذا يعرضنا لأزمات اقتصادية خانقة، بعد عدة تحديات سابقة على رأسها المرور بجائحة كورونا وانفجار المرفأ وهجرة كبيرة للأطباء والتمريض.

وشدد على أن الهدف الأول حاليا هو توفير احتياجات القطاع الصحى من أدوية ومستلزمات طبية تحسبا لأسوأ السيناريوهات، مشيرا أن لبنان لديه مخزون من الأدوية والمستلزمات الطبية يكفي لنحو 4 أشهر، كما أن هناك خططَا للطوارئ استعدادا لما قد يحدث إذا ما حدث توسع في الاعتداءات وسقوط عدد كبير من الضحايا والجرحى.