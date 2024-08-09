اليوم السابع
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وزارة الدفاع الروسية: نقل قوات احتياطية لمنطقة كورسك لصد الهجوم الأوكرانى

الجمعة، 09 أغسطس 2024 02:55 م
وزارة الدفاع الروسية: نقل قوات احتياطية لمنطقة كورسك لصد الهجوم الأوكرانى الجيش الروسى
كتب محمد شعلان

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية نقل قوات احتياطية إلى منطقة كورسك لصد الهجوم الأوكراني، والقوات تواصل صد محاولة أوكرانية لاقتحام منطقة كورسك، وأكد مسؤول روسي أن هناك قتال مستمر على بعد عشرات الكيلومترات من كورتشاتوف حيث تقع محطة كورسك النووية، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأفادت وكالة تاس الروسية، منذ قليل، باعتراض 7 صواريخ أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك الحدودية، وأكدت السلطات الروسية أن الوضع العملياتي في منطقة كورسك لا يزال صعبا وجهزنا نظاما لتقديم المساعدة للنازحين داخليا.







روسيا

الجيش الروسي

الجيش الاوكراني

الحرب الروسية الأوكرانية

القاهرة الإخبارية




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