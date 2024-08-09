وحدة التدخل السريع ترفع 12 ألفا 280 طن قمامة ومخلفات مباني

الشرقية - إيمان مهنى

رفعت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية، 12280 طن قمامة ومخلفات مباني خلال شهر يوليو الماضي من مركزي الزقازيق و أبو كبير وحيي أول وثان الزقازيق بواقع 614 نقلة.

وفى سياق متصل أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على إستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

وفى سياق متصل أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام أن وحدة التدخل السريع قامت برفع 12280 طن قمامة ومخلفات مباني بواقع 614 نقلة خلال شهر يوليو الماضي، حيث تم رفع 2700 طن قمامة من النقطة الوسيطة بمركز أبو كبير بواقع 135 نقلة ،كما تم رفع 4840 طن قمامة ومخلفات مباني من (النقطة الوسيطة بالغار- الوحدة المحلية بالنخاس - الوحدة المحلية بشيبة - الوحدة المحلية بالزنكلون -الوحدة المحلية ببنى عامر) بمركز الزقازيق بواقع 242 نقلة فضلاً عن رفع 420 طن قمامة من خلف مستشفى الرمد بحي ثان الزقازيق بواقع 21 نقلة بالإضافة لرفع 4320 طن مخلفات هدم من منطقة صوامع كفر أبو حسين بحي أول الزقازيق بواقع 216 نقلة و توصيلها للمدفن الصحي بالخطارة ، وذلك باستخدام 10 سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.

كما شدد محافظ الشرقية على رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن، حيث يتم مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالإستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو إنبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.