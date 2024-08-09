نقاشات بقصور الثقافة الأقصر حول التسامح والسلام المجتمعي واضطراب طيف التوحد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن أجندة فعالياتها بمواقع فرع ثقافة الأقصر، فى إطار برنامج وزارة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان " قصيدة النثر بين القبول والرفض"، وأوضح سيد صدقى مسؤول الفرع، مفهوم قصيدة النثر وعناصرها ونشأتها.

وبجانب ذلك عقدت مكتبة الكيمان محاضرة بعنوان "التسامح والسلام المجتمعي" أوضح خلالها بدوي عبدالعظيم محمد مسئول بالمكتبة، أن للتسامح العديد من المفاهيم وأهمية التسامح بالنسبة للفرد والمجتمع وأنواعه والنتائج المترتبة على التسامح، وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "مقياس جيليام التقديري لتشخيص اضطراب طيف التوحد" وتحدثت آيفون إيليا لويز عن مفهوم طيف التوحد ومقياس جيليام من هم المستهدفين من مقياس جيليام، الأبعاد التي يقيسها مقياس جيليام وكيفية استخدام مقياس جيليام لقياس درجة شدة طيف التوحد، بالإضافة إلى ذلك أعدت ورشة حكى عن"أبو بكر الرازى" سردتها بسمة جابر.

واستمرارا لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحى، قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "احترام نفسية الطفل" تحدث محمد إبراهيم عن احترام شخصية الطفل وأسلوب الثواب والعقاب والبعد عن الصراخ والعقاب البدنى والاستماع للطفل وحل مشاكل، بجانب ذلك أعدت ورشة حكي عن"الجيش والشعب ايد واحده" أوضح خلالها محمد علي محمد مسئول بالقصر، مكانة الجيش في قلوب الشعب وينتمي بالفطره الي حب الجيش، وأن الجيش يسهر على راحة الشعب، وأعدت مكتبة الضبعية ورشة حكى بعنوان "الاستفادة من الإجازة الدراسية" ألقاها بدر الدين محمد عباس، وكذلك أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي شخصيات مؤثرة وحكايتنا النهارده عن "مؤسس شركة والت ديزني" القتها ثناء محمود أخصائي المكتبة العامة بالقصر، وأعدت مسابقة ثقافية للاطفال أدارتها هناء يونس أخصائي مكتبة الطفل بالقصر، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة تعليم الخياطة للمدربة أسماء أحمد.

فيما أعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، بمكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة رسوم أطفال بعنوان "السنة الهجرية" نفذتها حجاجية خيري، ونفذت مكتبة المحاميد بحري ورشة فنون تشكيلية نفذتها ولاء أحمد، وكذلك نفذت مكتبة النمسا ورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين منظر طبيعي من مدينة العلمين نفذتها زينب محمود، وورشة فنون تشكيلية بعنوان " أدوات النظافة " لمكتبة الكيمان الثقافية تنفيذ أحمد أمين عبدالرحمن مع رواد المكتبة مستخدمين الورق وألوان الخشب والفلوماستر.



جانب من فعاليات قصور الثقافة بالأقصر للأطفال



محاضرات حول التسامح والسلام المجتمعي واضطراب طيف التوحد