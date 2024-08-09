مقرر أممى يطالب تل أبيب بوضع حد للحرب فى غزة

وكالات

طالب المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاجوبال تل أبيب بوضع حد للحرب في قطاع غزة ومحاسبة الجنود الإسرائيليين.

وقال راجاجوبال في تصريحات صحفية إن كل مبنى في قطاع غزة تعرض للقصف مرة واحدة على الأقل.

وأضاف: "أقول لإسرائيل أوقفوا هذه الجرائم، وحاسبوا الجنود وضعوا حدا للحرب".

وأكد أن هناك حاجة ملحة لنقدم للشعب الفلسطيني الملاجئ والطعام والماء والصحة. مشيرا إلى أن "الوكالات الأممية حاولت توفير معدات طبية، لكن عراقيل إسرائيل لم تساعد".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة التي خلفت 39699 قتيلا و91722 مصابا في آخر إحصائية لوزارة الصحة في القطاع، معظمهم أطفال ونساء، متجاهلا (الجيش الإسرائيلي) قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق النار في القطاع.