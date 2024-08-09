اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2024 09:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مقرر أممى يطالب تل أبيب بوضع حد للحرب فى غزة

الجمعة، 09 أغسطس 2024 08:00 ص
مقرر أممى يطالب تل أبيب بوضع حد للحرب فى غزة دمار غزة جراء العدوان الإسرائيلى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالب المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاجوبال تل أبيب بوضع حد للحرب في قطاع غزة ومحاسبة الجنود الإسرائيليين.

وقال راجاجوبال في تصريحات صحفية إن كل مبنى في قطاع غزة تعرض للقصف مرة واحدة على الأقل.

وأضاف: "أقول لإسرائيل أوقفوا هذه الجرائم، وحاسبوا الجنود وضعوا حدا للحرب".

وأكد أن هناك حاجة ملحة لنقدم للشعب الفلسطيني الملاجئ والطعام والماء والصحة. مشيرا إلى أن "الوكالات الأممية حاولت توفير معدات طبية، لكن عراقيل إسرائيل لم تساعد".

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة التي خلفت 39699 قتيلا و91722 مصابا في آخر إحصائية لوزارة الصحة في القطاع، معظمهم أطفال ونساء، متجاهلا (الجيش الإسرائيلي) قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف إطلاق النار في القطاع.







بالاكريشنان راجاجوبال

اسرائيل

الامم المتحده

حرب الاباده

حرب غزه

الاحتلال الاسرائيلى

غزه

الضفه الغربيه

جرائم اسرائيل




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة