اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2024 05:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مستشار الرئيس الفلسطينى: قطاع غزة جزء من مسئولية السلطة

الجمعة، 09 أغسطس 2024 05:00 ص
مستشار الرئيس الفلسطينى: قطاع غزة جزء من مسئولية السلطة مستشار الرئيس الفلسطينى محمود الهباش
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطينى، عن أمله في تعزيز الحوار الفلسطيني بعد اختيار يحيى السنوار رئيسا لحركة حماس.

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني -في تصريحات خاصة لقناة "سكاي نيوز" الخميس- إنه يجب العودة لنظام سياسي فلسطيني واحد وحكومة واحدة وسلاح واحد.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني بحاجة لترتيب أوراقه لإنهاء الحرب والاحتلال الإسرائيلي.. لافتا في الوقت ذاته إلى أن قطاع غزة هو جزء من مسؤولية السلطة ولا يمكن القبول بغير ذلك.

وأوضح الهباش أن حماس جزء من النسيج الوطني الفلسطيني ولا يمكن القضاء عليها.. مبينا أن شعار القضاء على حماس ذريعة إسرائيلية لاستمرار الحرب.







محمود الهباش

فلسطين

اخبار فلسطين

حرب غزه

غزه

محمود عباس

فتح




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة