مسئول روسى: الوضع فى منطقة كورسك لا يزال معقدا

موسكو (أ ش أ)

قال القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك، أليكسى سميرنوف، إن الوضع فى المنطقة لا يزال معقدا، وتم البدء فى نظام لمساعدة النازحين قسرا.

وأضاف سميرنوف، على قناته عبر تطبيق "تليجرام" "الوضع في منطقة كورسك لا يزال صعبا، وبالتعاون مع الخدمات الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية، تم وضع نظام لمساعدة النازحين داخليا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وتم نشر مستودع للمساعدات الإنسانية في كورسك، حيث تتدفق إمدادات الإغاثة من مناطق أخرى في روسيا، بالإضافة إلى إنشاء احتياطيات من مولدات الطاقة الكهربائية والمياه المعبأة والأدوية.

وبدأ هجوم واسع النطاق شنه الجيش الأوكرانى على منطقة كورسك في 6 أغسطس، ونتيجة للقصف المدفعي وهجمات الطائرات بدون طيار، قُتل ما لا يقل عن خمسة من سكان كورسك.

ووفقا لآخر التقارير، أصيب أكثر من 60 شخصا، من بينهم تسعة أطفال، ويتم إجلاء السكان المحليين إلى مناطق روسية أخرى، بما في ذلك موسكو.

وقالت وزارة الدفاع إن المجموعة القتالية الشمالية بالتعاون مع جهاز الأمن الفيدرالي، منعت محاولات القوات الأوكرانية لاختراق منطقتي سودزا وكورنيفو في منطقة كورسك.