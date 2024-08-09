محافظ المنيا : 102 ألف مواطن بالمنيا يتلقون خدمات 100 يوم صحة فى 5 أيام

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة "100 يوم صحة" بالمحافظة بلغ 102 ألف و191 مواطناً من مختلف القرى والنجوع خلال 5 أيام، موضحاً أن الحملة موجودة في كافة مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلا عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع وتستهدف جميع فئات المجتمع وكافة الأعمار.

وأكد المحافظ أن حملة «100 يوم صحة» تُعد نتاجاً للمبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة " لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية مجاناً للمواطنين والوصول بتلك الخدمات إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا، مشيداً بجهود الفرق والأطقم الطبية التابعة لمديرية الصحة والمشاركة في تنفيذ الحملة والتي قدمت خدماتها منذ انطلاقها فى اول اغسطس الجارى داخل قرى ومدن المحافظة، وشهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين نظراً لما تقدمه من خدمات صحية متنوعة بالمجان في مختلف التخصصات.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتنسيق الكامل وتقديم أوجه التعاون لفرق العمل الطبية والإعلان عن أماكن تواجد السيارات الطبية المتنقلة، مناشداً المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة و المتنقلة للتيسير على المواطنين والوصول إلى أكبر عدد ممكن لتحقيق أهدافها.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها لعدد 37 ألف و691 مواطنا منها 14599 حالة لطب الاسرة ، خدمات المبادرات الرئاسية لعدد 7945 ، خدمات الطوارئ لعدد 2001، وخدمات حملة "قلبك امانة" لعدد 900 حالة، خدمات طب الاسنان لـ 2438 ، وتقديم خدمة زيارة متابعة اطفال لـ 5793، خدمات متابعة حمل لعدد 2754 سيدة، وفحص غدة درقية لـ1261 حالة .

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم إجراء 80 عملية جراحية ضمن مبادرة " القضاء على قوائم الانتظار" منها 5 عمليات جراحة أورام ، 53 جراحة عيون ، عملية جراحة عظام ، 4 عمليات جراحة مخ وأعصاب ، عملية جراحة اوعية دموية وقسطرة طرفية، 16 عملية قسطرة قلبية، مشيراً إلى أن عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة قدمت خدماتها إلى 64500 منتفعة، بالإضافة إلى تنفيذ 23644 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة، وصرف 20225 وسيلة تنظيم الأسرة، وعمل 20384 زيارة عن طريق الرائدات الريفيات، إلى جانب عقد 247 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي.

