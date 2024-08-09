مجاناً.. توفير عربات يدوية لكبار السن وذوى الهمم بالمسجد الحرام

كتبت ـ إيمان حنا

وفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة العربات اليدوية مجاناً لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام على مدار الساعة، وفق "سبق".

وتتوفرهذه العربات فى الساحة الشرقية "باب السلام رقم 19" والساحة الغربية جسر الشبيكة، وتوفر الهيئة خدمة دافعي العربات اليدوية المدفوعة في المسعى الأرضي باب 14، ومسعى الدور الأول سلالم الأرقم، والمطاف الدور الأول جسر أجياد الداخلي، والساحة الجنوبية وقف الملك عبدالعزيز، والساحة الغربية جسر الشبيكة.

وتقدم الهيئة ممثلة بإدارة خدمات التنقل، خدمة التنقل داخل المسجد الحرام في المسعى والمطاف والسطح، عبر سيارات الجولف لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، منها 5000 عربة عادية وكهربائية وربطها عبر تطبيق "تنقل" وتشغيلها عبر خطط منهجية تتضمن تكثيف عمليات التعقيم الدوري والإشراف على تنظيم مهام دافعي العربات.

وتقوم الإدارة بمتابعة وتشغيل سيارات الجولف لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة صيانة العربات وسيارات الجولف، إضافة لتنفيذ الهيئة خدمة جديدة؛ تهدف إلى تسهيل تنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الطائفين، وتتمثل الخدمة في توفير 50 عربة جولف على سطح المطاف، وتوفر الخدمة عربات جولف مجهزة بمقاعد ملائمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تقوم إدارة التنقل بالمتابعة الميدانية؛ لضمان التزام العاملين على العربات بالتعليمات، وضبط الأسعار على مدار الساعة، بنظام الورديات.