مالي تمهل سفير السويد 72 ساعة لمغادرة أراضيها

وكالات

طالبت مالي السفير السويدي بمغادرة أراضيها، وأمهلته 72 ساعة بعد تصريحات مسؤولين سويديين حول تخفيض مساعدات استوكهولم لمالي، بسبب قطع علاقاتها مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية المالية في حسابها على منصة إكس: “تم إخطار السفير السويدي في مالي لدى استدعائه إلى مقر وزارة الخارجية بضرورة مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، وذلك عقب تصريح عدائي لوزير التعاون الدولي والتجارة السويدي بشأن مالي”.

وكان الوزير السويدي يوهان فورسيل قال في وقت سابق: إن بلاده قررت التخلي عن إستراتيجية تقديم مساعدات لمالي هذا العام بسبب قطع باماكو علاقاتها الدبلوماسية مع كييف.

وكانت مالي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا يوم الإثنين الماضي بسبب دعم النظام في كييف للإرهابيين في مالي، وذكر مصدر عسكري مالي أن إرهابيين من تحالف للجماعات الانفصالية المسلحة المالية سافروا إلى أوكرانيا لتلقي التدريب هناك.