مالى: تعرض معسكر للجيش لهجوم مسلح فى كواكورو

باماكو (أ ش أ)

تعرض معسكر للجيش فى مالى إلى هجوم مسلح من قبل "كتيبة ماسينا" الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة، حسبما أفادت مصادر محلية.

ونقلت "إذاعة فرنسا الدولية" في نشرتها الإفريقية عن مصدر محلي قوله إن مسلحين دخلوا قرية كواكورو الواقعة في ولاية موبتي وسط البلاد على دراجات نارية واتجهوا نحو المفرزة العسكرية المتمركزة بالقرب من نهر النيجر.

وأضاف المصدر أنه جرى تبادل كثيف لإطلاق النار ، وقامت العناصر الإرهابية المسلحة بنهب معدات وأضرام النار في الموقع، قبل أن تتمكن قوات الجيش من استعادة السيطرة عليه .

وفي يوليو 2023، وقع هجوم بسيارة مفخخة في ظروف مماثلة، ما أسفر عن مقتل عدد من الجنود وإصابة عدد من السكان.

يذكر ان قرية كواكورو كانت في عام 2017 من أوائل القرى في المنطقة التي خضعت لحصار كامل لعدة أشهر. حيث رفض السكان الامتثال لإملاءات الجماعات الإرهابية. ومنذ ذلك الحين، تم إنشاء معسكر للجيش في القرية بناء على طلب السكان.