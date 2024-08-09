اليوم السابع
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2024 11:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

لحظة صادمة لسقوط راكب سفينة سياحية في المحيط أمام أعين المسافرين

الجمعة، 09 أغسطس 2024 10:05 م
لحظة صادمة لسقوط راكب سفينة سياحية في المحيط أمام أعين المسافرين اللحظة المروعة
إيهاب محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وثقت الكاميرات اللحظة المروعة التي سقط فيها أحد ركاب سفينة سياحية في البحر بينما كان الزوجان والطفل يشاهدون المشهد في رعب، وفقا لموقع "ديلى ميل".

شهد أحد ركاب سفينة الرحلات النرويجية "سبيريت" حادثًا مروعًا صباح أمس أثناء رحلة العودة إلى تايوان، و قام بتوثيق اللحظات الأولى للحادث.

ويظهر في الفيديو رجل يقفز من سطح السفينة العلوي، بينما ينظر زوجان إلى البحر ومعهما طفل صغير، ثم يشاهدان الضحية يمر أمامهما بسرعة وهو يغوص في المحيط.

وبعد إدراك خطورة الوضع، يمكن رؤيتهم وهم يهرعون خارج الكاميرا بحثًا عن المساعدة، توقفت الرحلة البحرية لمدة 40 دقيقة تقريبًا بينما أطلق الطاقم عملية بحث لمحاولة العثور على الرجل وأبلغوا السلطات البحرية.

اللحظة المروعة
اللحظة المروعة

لسوء الحظ، تم العثور على جثة الرجل بعد فترة وجيزة، كان رجلاً تايوانيًا يبلغ من العمر 30 عامًا، ولقبه لي، وكان مسافرًا مع شقيقه.

وقال أحد شهود العيان: "كنا في جولة سياحية على سطح السفينة في ذلك الوقت، ننظر فقط إلى البحر، ثم سمعنا ضوضاء هائلة، ثم نظر الجميع نحونا وأدرك أحدهم أن أحد الركاب سقط في البحر".

 

انطلقت السفينة السياحية من ميناء كيلونج في تايوان يوم الأحد في رحلة تستغرق ستة أيام إلى مدينة ناغازاكي في اليابان وجزيرة جيجو في كوريا الجنوبية.

كانت السفينة في طريقها إلى تايوان أمس عندما سقط الراكب في البحر حوالي الساعة 11 صباحًا، وذكر موقع  TVBS الإخباري التايواني أن الضحية فقد توازنه عندما سقط من الطابق العلوي. 

 

وذكرت التقارير أن جثته تم تخزينها في الثلاجة حتى رست السفينة في ميناء كيلونج اليوم.

وصعد المحققون على متن السفينة عند وصولها إلى الميناء للحفاظ على أي أدلة ذات صلة ومحاولة تحديد كيفية سقوط الرجل في البحر.







السفينة العملاقة

اكبر سفينة سياحية

سفينة سياحية

أيقونة البحار

اكبر سفينة فى العالم



الموضوعات المتعلقة

السياحة المفرطة تزعج أوروبا.. مظاهرات تاريخية فى عدد من الدول أبرزها إسبانيا.. غرامة دخول للحد من أعداد السياح فى البندقية الإيطالية.. ضريبة على الزوار فى برشلونة.. ومنع السفن السياحية فى أمستردام

السبت، 27 يوليو 2024 04:00 ص

السلطات الأمريكية تحقق فى تفشى مرض غامض على متن سفينة سياحية أصاب 154 شخصا

السبت، 10 فبراير 2024 09:29 م

تُبقى الركاب مشغولين دائما.. تعرف على وسائل الترفية فى أكبر سفينة بالعالم

الخميس، 01 فبراير 2024 03:00 م

ميسى زارها.. أكبر سفينة سياحية فى العالم تبدأ أولى رحلاتها من ميناء ميامى

الأحد، 28 يناير 2024 11:24 ص

مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة