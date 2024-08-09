لحظة صادمة لسقوط راكب سفينة سياحية في المحيط أمام أعين المسافرين

إيهاب محمد

وثقت الكاميرات اللحظة المروعة التي سقط فيها أحد ركاب سفينة سياحية في البحر بينما كان الزوجان والطفل يشاهدون المشهد في رعب، وفقا لموقع "ديلى ميل".

شهد أحد ركاب سفينة الرحلات النرويجية "سبيريت" حادثًا مروعًا صباح أمس أثناء رحلة العودة إلى تايوان، و قام بتوثيق اللحظات الأولى للحادث.

ويظهر في الفيديو رجل يقفز من سطح السفينة العلوي، بينما ينظر زوجان إلى البحر ومعهما طفل صغير، ثم يشاهدان الضحية يمر أمامهما بسرعة وهو يغوص في المحيط.

وبعد إدراك خطورة الوضع، يمكن رؤيتهم وهم يهرعون خارج الكاميرا بحثًا عن المساعدة، توقفت الرحلة البحرية لمدة 40 دقيقة تقريبًا بينما أطلق الطاقم عملية بحث لمحاولة العثور على الرجل وأبلغوا السلطات البحرية.



اللحظة المروعة

لسوء الحظ، تم العثور على جثة الرجل بعد فترة وجيزة، كان رجلاً تايوانيًا يبلغ من العمر 30 عامًا، ولقبه لي، وكان مسافرًا مع شقيقه.

وقال أحد شهود العيان: "كنا في جولة سياحية على سطح السفينة في ذلك الوقت، ننظر فقط إلى البحر، ثم سمعنا ضوضاء هائلة، ثم نظر الجميع نحونا وأدرك أحدهم أن أحد الركاب سقط في البحر".

انطلقت السفينة السياحية من ميناء كيلونج في تايوان يوم الأحد في رحلة تستغرق ستة أيام إلى مدينة ناغازاكي في اليابان وجزيرة جيجو في كوريا الجنوبية.

كانت السفينة في طريقها إلى تايوان أمس عندما سقط الراكب في البحر حوالي الساعة 11 صباحًا، وذكر موقع TVBS الإخباري التايواني أن الضحية فقد توازنه عندما سقط من الطابق العلوي.

وذكرت التقارير أن جثته تم تخزينها في الثلاجة حتى رست السفينة في ميناء كيلونج اليوم.

وصعد المحققون على متن السفينة عند وصولها إلى الميناء للحفاظ على أي أدلة ذات صلة ومحاولة تحديد كيفية سقوط الرجل في البحر.