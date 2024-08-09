قافلة الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء الدعوية تلقى خطبة الجمعة فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تستقبل مساجد شمال سيناء عددا من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية لتقديم خطبة الجمعة بها.

قال الشيخ محمود مرزوق مدير أوقاف شمال سيناء إن القافلة تشمل مشاركة ثلاثة من علماء الأزهر الشريف، وثمانية من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز الوعى الدينى وتقديم الاستشارات الشرعية للمواطنين فى شمال سيناء.

وأشار إلى أنه يشارك فى القافلة العلماء المشايخ وهم : محمد إبراهيم الشحات علي إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، يلقي الخطبة بمسجد سيدنا أبو هريرة، شبانة، رفح، ومحمد عطيه إبراهيم عطية واعظ بالأزهر الشريف يلقي الخطبة بمسجد المساكن، الجورة، الشيخ زويد.

وطاهر فاروق عيد زين باحث شرعي بدار الإفتاء، يلقي الخطبة بمسجد النور، البرث، رفح، ومحمد عبداللطيف محمد علي إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة،يلقي الخطبة بمسجد أولاد سليمان، الظهير، الشيخ زويد.

وأحمد فكرى هلال عواد واعظ بالأزهر الشريف،يلقي الخطبة بمسجد قباء، الجورة، الشيخ زويد، عمر محمد كمال حسان باحث شرعي بدار الإفتاء، يلقي الخطبة بمسجد التيسير، البرث، رفح.

وعطية السيد عطية رزق النجار إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة، يلقي الخطبة بمسجد التوبة، الجورة، الشيخ زويد.

وعبد القادر إبراهيم عبد القادر عبد الكريم واعظ بالأزهر الشريف،يلقي الخطبة بمسجد الوفاق القديم، قرية الوفاق، رفح.

وحمادة بشير محمد أحمد البدوي إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء،يلقي الخطبة بمسجد القدس، الشلاق، الشيخ زويد، والسيد حسن السيد حامد خطاب إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء، يلقي الخطبة بمسجد الرحمن، الكراشين، الشيخ زويد، ومحمود السيد محمود غنام إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء، يلقي الخطبة بمسجد الإمام الشافعي، أبو طويلة، الشيخ زويد، أحمد عبد الرحمن محمد الأنور إبراهيم إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء،يلقي الخطبة بمسجد الشيخ سلامة، الخروبة، الشيخ زويد، ومحمد أبو اليزيد الغباشي سيد أحمد إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء، يلقي الخطبة بمسجد الفاروق، حي بحبوح، الشيخ زويد.

وأشار إلى أنالقافلة تستهدف تقديم دروس ومحاضرات دينية، وتوفير الاستشارات الشرعية، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين أبناء المجتمع في شمال سيناء.