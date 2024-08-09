فرنسا: نشر ألفي من أفراد الشرطة والدرك لتأمين حفل ختام أولمبياد باريس

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أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الفرنسي، جيرالد دارمانين، اليوم /الجمعة/ نشر ألفي عنصر من أفراد الشرطة؛ لتأمين ملعب فرنسا والجماهير التي ستحضر حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر مساء بعد غد /الأحد/.



وقال دارمانين - خلال زيارة لمقر شرطة باريس - إن القوات في حالة يقظة وتركيز مستمر، وذلك قبل 48 ساعة من نهاية دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وقبل الفترة الفاصلة بين الأولمبياد ودورة الألعاب البارالمبية المقررة في الفترة من 28 أغسطس حتى 8 سبتمبر.



وقام وزير الداخلية - من مقر شرطة باريس - بالاطلاع على الإجراءات المتخذة لتأمين الحفل الختامي في ملعب فرنسا الأحد القادم، برفقة قائد شرطة باريس لوران نونيز ورئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد توني إستانجيه.



وأضاف أن هذه القوات من الشرطة والدرك من ضمن القوات المكلفة بتأمين الألعاب الأولمبية في فرنسا، من بينهم 10 آلاف فرد أمن في عطلة نهاية الأسبوع لتأمين الماراثون للجميع الذي سينطلق غدا السبت في باريس، وهو ما وصفه دارمانين بالتحدي الأمني لمسار بطول 42 كيلومترا في منطقة "إيل دو فرانس". وقال: "سنرى أن الشرطة والدرك سيكونان على مستوى هذا الحدث".



وأشار إلى أن وزارة الداخلية تظل حتى اللحظة في حالة يقظة في مواجهة التهديدات المختلفة (من جرائم إلكترونية وأعمال تخريبية وإرهابية)، وأكد أنه لا يوجد في هذه المرحلة "تهديد واضح" يستهدف الأولمبياد أو الحفل الختامي مساء الأحد.

وأشاد دارمانين بأداء قوات الشرطة قبل ساعات قليلة من نهاية فترة أولمبياد باريس، قائلا : "إذا كانت هناك ميداليات ذهبية يتم توزيعها على الرياضيين، فهناك ميدالية ذهبية سيتم منحها لقوات الشرطة والدرك الفرنسية".

هن - ك ف