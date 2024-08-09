غدًا.. إعادة تشغيل خط السكة الحديدية بين الجزائر وتونس بعد توقفه 30 عامًا

كتبت ـ إيمان حنا

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية بالجزائر، أنه سيتم إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لإعادة تشغيل خط السكة الحديدية الرابط بين الجزائر وتونس، للمرة الأولى، غدا السبت، بعد انقطاع دام ما يقارب 30 سنة. وفق الإذاعة الجزائرية .

وتنطلق الرحلة التجارية الأولى من محطة تونس العاصمة الأحد؛ بينما ستنطلق الرحلة التجارية الأولى من محطة عنابة يوم الثلاثاء.

وذكرت الشركة، أنه ستتم برمجة رحلة يومية بين البلدين، في مرحلة أولى، انطلاقا من محطة عنابة، مرورًا بكل من سوق أهراس، غار الدماء، جندوبة، وباجة، وصولًا إلى العاصمة تونس، على أن يتم تدريجيا، رفع عدد الرحلات وزيادة عدد المقاعد بحسب الطلب المسجّل من طرف المسافرين.

ويتكون القطار الذي سيضمن نقل المسافرين على هذا الخط، على مسافة 357 كلم، من عربتين من الدرجة الأولى وعربتين من الدرجة الثانية، بطاقة استيعاب تصل إلى 300 مسافر في الرحلة الواحدة، إضافة إلى عربة لضمان خدمات الإطعام أثناء الرحلة وعربة إضافية مخصصة لنقل الأمتعة.

وستتم إجراءات العبور على مستوى محطة سوق أهراس الدولية بالنسبة للجزائر، وعلى مستوى محطة غار الدماء بالنسبة لتونس.

ويمكن للمسافرين الحصول على تذاكر السفر في محطتي عنابة وسوق أهراس، أو في محطات الجزائر، وهران وقسنطينة.

وأسعار التذاكر على هذا الخط كالتالفى، سعر تذكرة الدرجة الأولى 1900 دينار جزائرى، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 1640 دينار جزائرى، سعر تذكرة الدرجة الأولى ذهاباً وإياباً 3485 دينار جزائرى وسعر تذكرة الدرجة الثانية ذهاباً وإياباً 3040 دينار جزائرى ، مع مجانية النقل للأطفال دون 4 سنوات، إلى جانب تخفيض بنسبة 50% للأطفال من 4 إلى 12 سنة.