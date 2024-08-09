ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الألبان خلال حملات تفتيشية بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على التعاون الدائم والفعال مع فرع جهاز حماية المستهلك وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمنشآت التجارية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وشن فرع جهاز حماية المستهلك وبالتنسيق التام مع الأجهزة الرقابية بمحافظة المنوفية حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص لمنتجات الألبان بمركز ومدينة منوف، لإنتاج منتجات الألبان واستخدام أسماء علامات تجارية وهمية بدون بيانات موضحة تاريخ الإنتاج ومستلزمات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير تدل على مشروعية حيازتها بقصد تضليل جمهور المستهلكين، وتم التحفظ على 1800 علبة زبادى، و60 علبة جبنة، و130 كجم حلاوة طحينية مجهولة المصدر، وضبط 4000 عبوة فارغة و2000 استيكر علامات تجارية وهمية وأدوات تصنيع بغرض التعبئة والإنتاج والطرح للبيع فى السوق، وتم تحرير محضر جنح منوف رقم 14067 والعرض على النيابة العامة لأعمال شئونها.

وفى ذات السياق، وبالتعاون مع الوحدات المحلية وإدارة المجازر وتفتيش اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالمنوفية، تم شن حملات مكبرة على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت أسفرت عن ضبط 400 كجم لحوم مجهولة المصدر بنطاق المحافظة، وضبط 182 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة على الاسواق بمركز ومدينة بركة السبع وتحرير 3 محاضر جنح للمخالفين وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها فى هذا الشأن.

وشدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أى تلاعب.