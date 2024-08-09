شاهد لحظة تحطم طائرة تقل 62 شخصا على منطقة سكنية فى البرازيل

محمد جمال

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعى لحظة تحطم طائرة ركاب على متنها 62 شخصا في منطقة سكنية خارج ساو باولو بعد ظهر الجمعة، وأكدت وكالة رويترز للأنباء أنه لا ناجين فى حادث سقوط طائرة كانت تقل 62 شخصا قرب فى البرازيل.

وأعلنت شبكة CNN Brasil اليوم تحطم طائرة ركاب على متنها 62 شخصا فى منطقة سكنية خارج ساو باولو بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي.

ATR down in Sao Paolo pic.twitter.com/a5XwHAcb65 — Centec Aviation (@CentecIan) August 9, 2024

ووفقًا للدفاع المدنى فى البرازيل، بحسب ما نقلته شبكة CNN Brasil، سقطت الطائرة فوق عدة منازل.

وفقًا لبيانات Fligthradar24، غادرت الطائرة التابعة لشركة Voepass كاسكافيل وكانت فى طريقها إلى ساو باولو عندما فقدت الإشارة قبل الساعة 1:30 بالتوقيت المحلى بقليل.

وكان على متنها 62 شخصا منقسمين إلى 58 راكبا و4 أفراد طاقم الطائرة، بحسب Voepass . وتواصلت CNN مع المسؤولين وشركة الطيران للحصول على تعليق.

واعلن الرئيس البرازيلى لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إن الركاب الـ62 لقوا مصرعهم فى حادثة تحطم الطائرة.

وأعلنت سلطات الطيران البرازيلية أنه تم إرسال 7 أطقم إلى منطقة حادث طائرة "فويباس" فى مدينة ساو باولو.