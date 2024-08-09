اليوم السابع
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سعر الدولار اليوم الجمعة 9-8-2024.. العملة الأميركية فوق 49 جنيهًا

الجمعة، 09 أغسطس 2024 10:07 ص
سعر الدولار اليوم الجمعة 9-8-2024.. العملة الأميركية فوق 49 جنيهًا الدولار
كتب - إسلام سعيد

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ننشر سعر الدولار اليوم الجمعة 9-8-2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم  49.16 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 49.15 جنيه للشراء، 49.25 جنيه للبيع وبنك مصر سعر 49.15 جنيه للشراء، 49.25 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.15 للشراء، 49.25 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.15 للشراء، 49.25 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.15 جنيه للشراء.

49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.15 جنيه للشراء.

49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.15 جنيه للشراء.

49.25 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
 

49.15 جنيه للشراء.

49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.15 جنيه للشراء.

49.25 جنيه للبيع







الدولار

سعر الدولار

أسعار الدولار

اسعار الدولار




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