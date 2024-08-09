زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوبى إيران

وكالات الأنباء

تعرضت مدينة بنك الواقعة جنوبى محافظة بوشهر الإيرانية، اليوم الجمعة، لزلزال قوى بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر.

ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن مركز رصد الزلازل الوطني بالعاصمة طهران، إفادته بوقوع زلزال في الساعة السادسة من صباح اليوم، وذلك عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.949 والطول الشرقي 51.959، وفي عمق 20 كلم عن سطح الأرض.

وأكد المرصد الإيراني عدم ورود أي تقارير حول الأضرار الناجمة عن زلزال مدينة بنك في بوشهر، أو وقوع إصابات تذكر.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد أكدت يوم الاثنين الماضي، أن زلزالا بقوة 5.6 درجات وقع على بعد 84 كيلومترا شرق مدينة الأحواز في إيران.