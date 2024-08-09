خوفا من الحرائق.. سول تقيد دخول السيارات الكهربائية المشحونة لـ "المواقف تحت الأرض"

سول (أ ش أ)

قالت حكومة مدينة سول الكورية الجنوبية اليوم الجمعة، إن السيارات الكهربائية المشحونة بكامل طاقتها أو قريبا من كامل طاقتها، سيتم تقييد دخولها لمواقف السيارات الكهربائية تحت الأرض، لمنع الشحن الزائد الذى غالبا ما يقال إنه السبب فى حرائق السيارات الكهربائية.

وقالت حكومة المدينة، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" إنها ستدفع باتجاه منع دخول السيارات الكهربائية التي تزيد نسبة شحنها عن 90% إلى مواقف السيارات تحت الأرض، كجزء من إجراءات منع حرائق السيارات الكهربائية.

يأتي هذا الإجراء الأخير في الوقت الذي تم تحديد الشحن الزائد كسبب رئيسي لحرائق السيارات الكهربائية، إلى جانب الصدمات الخارجية وعيوب البطاريات. ولذلك دعا خبراء الصناعة إلى وضع حدود لمعدل شحن السيارات الكهربائية.

وقالت حكومة المدينة إنها ستقوم بمراجعة إرشادات إدارة المجمعات السكنية بحلول نهاية الشهر المقبل للتوصية بأن يسمح فقط للسيارات الكهربائية التي يبلغ الحد الأقصى لشحنها 90% أو أقل بدخول مواقف السيارات تحت الأرض. ولكل مجمع سكني قواعد إدارته الخاصة به بناء على إرشادات الحكومة المحلية.

وبالإضافة إلى ذلك، تخطط حكومة المدينة للسماح لشركات صناعة السيارات بوضع حد أقصى للشحن بنسبة 90% إذا طلب مالكو السيارات الكهربائية ذلك، وإصدار شهادات حد أقصى لشحن هذه السيارات.

وقد دفعت سلسلة من حوادث حرائق السيارات الكهربائية الأخيرة السلطات المحلية إلى وضع تدابير مضادة شاملة. وفي الأسبوع الماضي، انفجرت سيارة كهربائية مستوردة في موقف سيارات تحت الأرض في مجمع سكني في "إنتشون"، على بعد 27 كيلومترا غرب سول، مما تسبب في إصابة 23 شخصا واحتراق أو إتلاف حوالي 140 سيارة.