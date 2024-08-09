حياة كريمة.. انطلاق فعاليات تأهيل الشباب لسوق العمل في أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت محافظة أسوان، متمثلة فى وحدة تكافؤ الفرص، سلسلة فعاليات وندوات وورش عمل توعية داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى إطار الاهتمام بالمرأة وتحقيق التمكين الاقتصادى لها بما يساهم فى تحقيق الاستقرار المعيشى والاجتماعى للأسرة المصرية.

قالت دعاء فتحى، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة أسوان، فى بيان صحفى، إن الفاعليات استهدفت، المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة التعريف بالخدمات المصرفية والبرامج التمويلية والتسهيلات العديدة والمتنوعة التى تقدمها إدارة مشروعك ، وصندوق التنمية المحلية.

وأضافت رئيس وحدة تكافؤ الفرص، أنه سوف يتم استكمال سلسلة الندوات بقرى بلانة بمركز نصر النوبة فى 13 أغسطس ، والرمادى بحرى بإدفو فى 20 أغسطس الحالى، مشيرةً إلى أن المبادرة تهدف لرفع وعى كافة شرائح المجتمع وتأهيل وتشجيع الشباب والفتيات والسيدات على إقتحام سوق العمل وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى توفير مصادر دخل ثابته لهن.