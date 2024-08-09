حملة مرورية بالميادين والشوارع لتطبيق القانون حيال مخالفى التعريفة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نفذت إدارة مرور بني سويف حملة مرورية مكبرة بعدد من الميادين والشوارع بالمدينة، ضمن الإجراءات المنفذة حيال التنسيق الذي تم بين أجهزة المحافظة المعنية وإدارة المرور فيما يتعلق بمخالفات تعريفة المواصلات وعدم التزام بعض سائقي التاكسي باستقلال (نقل) المواطنين إلى مدينة بني سويف شرق النيل أو بعض المناطق داخل المدينة، وذلك تحت اشراف وتوجيهات مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، و نائب مدير الأمن، وتنفيذ رئيس مباحث المرور ونائب رئيس مباحث المرور.

تجدر الإشارة إلى أنه تم عقد اجتماع برئاسة المحافظ الدكتور محمد هان غنيم وحضور مسؤولي مشروع المواقف والوحدة المحلية لمناقشة الحلول لبعض شكاوى المواطنين فيما يتعلق بالمواصلات، وكان من ضمن نتائج الاجتماع حث المواطنين على التوجه لقسم مباحث المرور ( بمقر المرور - شرق النيل) لتحرير الشكوى عند رصد مخالفة في هذا الشأن لسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال السيارة المخالفة، بالاضافة إل تكثيف الحملات المرورية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لردع المخالفين من خلال تطبيق القانون.