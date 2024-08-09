حزب الله يشن هجوما على عدة مواقع إسرائيلية

بيروت (أ ش أ)

شن حزب الله اليوم الجمعة، هجوما جويا، بسرب من المسيرات "الانقضاضية" على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية الإسرائيلية التابع للواء الغربى المستحدث، فى منطقة "ليمان"، بالجليل الغربى.

وأعلن حزب الله - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - استهداف أماكن تموضع وتمركز ضباطها وجنودها ‏وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.‏

وفي السياق، قصف ‏حزب الله مقر قيادة اللواء 769 فى ثكنة "كريات ‏شمونة"، بصواريخ فلق.

وأعلن حزب الله استهداف موقع السماقة في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، استهدف مبنى آخر يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة.

