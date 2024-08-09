حزب الله يشن هجوما على عدة مواقع إسرائيلية

شن حزب الله اليوم الجمعة، هجوما جويا، بسرب من المسيرات "الانقضاضية" على مقر قيادة الكتيبة الساحلية الإسرائيلية التابع للواء الغربى المستحدث، فى منطقة "ليمان"، بالجليل الغربى.
وأعلن حزب الله - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - استهداف أماكن تموضع وتمركز ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.
وفي السياق، قصف حزب الله مقر قيادة اللواء 769 فى ثكنة "كريات شمونة"، بصواريخ فلق.
وأعلن حزب الله استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، استهدف مبنى آخر يستخدمه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة.
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